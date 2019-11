Salzburger geben im Schnitt 360 Euro für Weihnachtsgeschenke aus

Für das Weihnachtsgeschäft erwartet der Salzburger Einzelhandel einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro. Am liebsten geschenkt werden Bücher und Gutscheine.

Das durchschnittliche Budget der Konsumenten für den Weihnachtseinkauf beträgt 360 Euro. Das zeigt eine aktuelle Umfrage der KMU Forschung Austria. Im Schnitt wollen die Salzburger sieben Geschenke kaufen. Insgesamt werden also fast drei Millionen Packerl unter den Christbäumen liegen. Im Ranking der geplanten Weihnachtspräsente liegen in Salzburg Bücher und Gutscheine mit je 42% an der Spitze. Bei den Gutscheinkäufern sind Einzelhandelswaren wie etwa Bekleidung, Elektrogeräte oder Spielzeug etwas beliebter als Dienstleistungen, zu denen beispielsweise Wellnessaufenthalte, Reisen oder Restaurantbesuche zählen. Mit einem Anteil von 33% sind auch Bekleidung bzw. Textilien wieder unter den Top-Drei der beliebtesten Geschenke. Dahinter folgen Genussmittel (25%), Spielwaren (24%), Sportartikel (22%) und Kosmetika (21%). Die Vertreter des heimischen Handels erwarten gute Geschäfte: "Alles deutet darauf hin, dass die Weihnachtsumsätze stabil sein und ein ähnlich hohes Niveau wie 2018 erreichen dürften", meint Hartwig Rinnerthaler, Obmann der Sparte Handel in der WK Salzburg. Im Vorjahr bescherte das Weihnachtsgeschäft dem Salzburger Einzelhandel einen Umsatz von rund 130 Millionen Euro, österreichweit waren es mehr als 1,6 Milliarden Euro.

Jeder siebte Euro fließt ins Internet

Der Online-Handel wird auch im heurigen Weihnachtsgeschäft eine große Rolle spielen: 31% der Salzburger wollen einen Teil ihrer Geschenke im Internet bestellen. Der Anteil der Online-Shopper ist damit gegenüber dem Vorjahr leicht gesunken. Damals betrug er noch 33%. "Rein rechnerisch kann beim Internet-Einkauf von rund 50 € pro Käufer ausgegangen werden", heißt es in der Erhebung der KMU Forschung Austria.

