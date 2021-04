Salzburger Gemeinnützige investieren heuer in Salzburg 358,7 Mill. Euro

Die Gemeinnützigen Bauvereinigungen übergeben heuer 786 Wohnungen. Der Anteil an geförderten Miet- und Mietkaufwohnungen beträgt mehr als 80 Prozent. Im kommenden Jahr sollen 1034 Wohnungen fertiggestellt werden.

Die gemeinnützigen Bauvereinigungen Salzburgs (GBV) investieren heuer 358,7 Mill. Euro in den Neubau und die Instandhaltung von Wohnanlagen. GBV-Obmann Stephan Gröger: "Damit steigt das Investitionsvolumen auf einen neuen Rekordwert, der um rund 18 Mill. Euro höher ist als im Vorjahr. Die gemeinnützigen Bauträger Salzburgs sind die größten Auftraggeber der heimischen Bauwirtschaft im Hochbau und decken mit ihren Bauprojekten fast 40 Prozent des gesamten Hochbauvolumens im Land Salzburg ab."

Mehr als 90 Prozent der Aufträge gehen an heimische Firmen

Markus Sturm, stellvertretender Obmann der GBV: "Mehr als 90 Prozent des Auftragsvolumens der Salzburger gemeinnützigen Bauvereinigungen werden an Unternehmen des heimischen Bau- und Baunebengewerbes vergeben. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zur Arbeitsplatzsicherung und zur Stärkung der Kaufkraft in unserem Land. Zudem geben wir den Unternehmen auch in einer wirtschaftlich schwierigen Zeit eine hohe Planungssicherheit."



16 Mill. Euro mehr für neue Wohnungen

Vom Gesamtinvestitionsvolumen im heurigen Jahr entfallen rund 293 Mill. Euro auf den Neubau. Das sind um rund 16 Mill. Euro mehr als im Jahr 2020. Für die Sanierung und Instandsetzung von Wohnanlagen werden heuer mit fast 66 Mill. Euro knapp 2,5 Mill. Euro mehr als im Vorjahr ausgegeben.

Mehr als 80 Prozent Miet- und Mietkaufwohnungen

Rund 51.000 Quadratmeter Wohnnutzfläche werden die Salzburger gemeinnützigen Wohnbauvereinigungen heuer fertigstellen. Das sind 786 Wohnungen, wovon mit 352 geförderten Mietwohnungen der Großteil auf die Landeshauptstadt Salzburg entfällt. 196 Wohnungen entfallen auf den Flachgau und 134 auf den Pongau. Im Pinzgau werden heuer 82 Wohnungen und im Tennengau 22 Wohnungen an Mieter und Käufer übergeben. Der Anteil an geförderten Miet- und Mietkaufwohnungen beträgt mehr als 80 Prozent. "Damit versorgen wir auch heuer wieder viele Familien mit günstigen Mietwohnungen und tragen zur Dämpfung des Mietenniveaus in unserem Bundesland bei", betonen Stephan Gröger und Markus Sturm.

Mehr als 1000 neue Wohnungen im kommenden Jahr

Im kommenden Jahr ist die Fertigstellung von 1034 Miet-, Mietkauf- und Eigentumswohnungen geplant. Mit 350 Einheiten entfällt der größte Teil auf den Pongau, gefolgt vom Pinzgau mit 204 Wohnungen. In der Landeshauptstadt Salzburg sowie in Flachgauer Gemeinden werden zusammen 277 Wohnungen übergeben.



Eigentumswohnungen um 3537 Euro pro Quadratmeter

Heuer werden 152 Eigentumswohnungen fertiggestellt. Während auf dem gewerblichen Markt die Quadratmeterpreise in die Höhe schnellen, unterliegen die Gemeinnützigen auch bei der Kaufpreisbildung ihrer Eigentumswohnungen den Bestimmungen des Wohnungsgemeinnützigkeitsgesetzes. Im Vorjahr betrug der Preis bei den 236 fertiggestellten Eigentumswohnungen 3537 Euro pro Quadratmeter Wohnnutzfläche. 159 Mietkaufwohnungen wurden mit einem durchschnittlichen Quadratmeterpreis von 2710 Euro an den jeweiligen Mieter verkauft.



2021 und 2022 erfolgt der Baustart für mehr als 1800 Wohnungen

Heuer und im kommenden Jahr planen die Salzburger Gemeinnützigen den Baubeginn von insgesamt 1821 Miet-, Mietkauf- und Eigentumswohnungen. Das entspricht einer Wohnfläche von mehr als 111.000 Quadratmetern. Etwa ein Viertel dieser Wohnungen wird verkauft. Mit 843 Wohnungen entfällt ein großer Anteil wieder auf die Landeshauptstadt und den Flachgau.



Bauvereinigungen verwalten fast 72.000 Wohnungen

Salzburgs gemeinnützige Bauvereinigungen (gswb, Heimat Österreich, die salzburg, ÖSW, SSW, Bausparerheim, Bergland und Eigenheim St. Johann) haben mit Stand 31. Dezember 2020 in Stadt und Land Salzburg 35.592 Miet-, 2661 Mietkauf- und 33.679 Eigentumswohnungen für Eigentümergemeinschaften verwaltet. Damit entfallen fast 30 Prozent aller Haushalte im Bundesland Salzburg auf eine Wohnung, die von einer gemeinnützigen Bauvereinigung verwaltet wird.