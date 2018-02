Salzburger gibt bei Harley-Davidson ordentlich Gas

Christian Arnezeder steigt bei der US-Kultmarke weiter auf: Als Geschäftsführer für Zentraleuropa ist "der Doc" künftig für sechs Länder verantwortlich. Zu Deutschland, Österreich und der Schweiz kamen jetzt auch Belgien, Holland und Luxemburg dazu.

Christian Arnezeder (54) steigt bei Harley-Davidson weiter auf: Der Salzburger ist künftig für sechs Länder zuständig - als Geschäftsführer für Zentraleuropa. Damit ist "der Doc", der bisher schon für Deutschland, Österreich und die Schweiz verantwortlich war, auch für Belgien, Holland und Luxemburg zuständig. Arnezeder ist seit 1999 für die US-Kultmarke tätig. Er sitzt am Standort der Harley-Davidson GmbH in Neu-Isenburg - in der Nähe von Frankfurt am Main. Arnezeder ist Diplom-Ingenieur, Diplom-Wirtschaftstechniker und Doktor der technischen Wissenschaften.



In der Garage des Managers parken vier Kult-Motorräder

Arnezeder verbringt seine knappe Freizeit mit seiner Familie. Sein ganzer Stolz sind Sohn Florian (28) und Tochter Carolina (26). Mit seiner Frau Daniela teilt er die Schwäche für Italien. Und natürlich fährt er leidenschaftlich gerne Motorrad. Derzeit parken eine Softail Cross Bones, eine Road Glide, eine Softail Slim S und eine Deluxe in seiner Garage. Wer den Biker und Manager kennenlernen will, trifft ihn auf einem der vielen Events für Harley-Davidson und H.O.G.

Christian Arnezeder berichtet an Vizepräsident Marc McAllister

In seiner neuen Funktion leitet und überwacht der Salzburger alle operativen Aktivitäten von Harley-Davidson in den sechs Ländern. Er arbeitet an der Gesamtausrichtung sowie an den strategischen Initiativen des Unternehmens, verantwortet und bewertet Verfahren und Systeme in den einzelnen Ländern und setzt bei Bedarf Änderungen durch. Er berichtet an Marc McAllister, Vizepräsident von Harley-Davidson und Geschäftsführer für den internationalen Markt.

(SN)