Salzburger Großlabor plant Ausbau in Bergheimer Handelszentrum

Das Medilab in der Salzburger Strubergasse braucht größere Flächen. Mit der Coronapandemie hat der Ausbau nichts zu tun.

Noch liegt der Schritt in der Zukunft, aber ein Vorvertrag ist unterschrieben. Das medizinische Labor Medilab mit Sitz in der Strubergasse in Salzburg-Lehen plant einen Ausbau im Bergheimer Handelszentrum. Es sei noch nicht fix, ob man ganz umziehen oder am neuen Standort eine Erweiterung vornehmen werde, sagt Geschäftsführer Hans Georg Mustafa. "Die Pläne werden in eineinhalb oder zwei Jahren schlagend. Am neuen Standort muss ja auch noch etwas hergerichtet werden."

Mit der Coronapandemie habe der Ausbau nichts zu ...