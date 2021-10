Salzburger Handwerkspreis: Flachgauer Unternehmer segelt zum Sieg

Eine Segelyacht, ein Kirchturm, ein Motorrad und ein Getreidesilo sind nur einige der Hauptakteure des diesjährigen Salzburger Handwerkspreises.

Die Sunbeam 32.1 ist ein voller Erfolg. Das stand für Andreas Schöchl von Sunbeam Yachts in Mattsee fest, noch bevor er erfuhr, dass er mit der völlig neuartigen Segelyacht seines Unternehmens Platz eins des Salzburger Handwerkspreises der Salzburger Wirtschaftskammer einheimsen wird. "Wir haben in den ersten sieben Wochen 30 Stück verkauft." In den nächsten zwei Jahren sei man mit der Produktion beschäftigt.

Über Platz zwei freut sich Peter Lienbacher von Lienbacher Holzbauwerk in Kuchl. Mit der Wooden Corn Box wurde der Siloturm der Lerchenmühle Wieser in Golling neu erbaut. Kein klassischer Siloturm, sondern ein Bauwerk aus Stahl und Holz, das eine Getreideähre darstellen soll. Der Einsatz vorgegrauter Holzbretter erinnert an "Troadkästen", die Scheiben an Süd- und Westfassade sind mit Photovoltaikmodulen versehen. "Die großen Herausforderungen für uns waren Statik und Bauphysik", so Firmenchef Peter Lienbacher.

Der Auftrag eines Motorrad-Freaks brachte Herbert Lanner aus Radstadt mit seinem Unternehmen Ace Motorcycles den dritten Preis ein. Eine Harley-Davidson FLSTF wurde in 720 Arbeitsstunden bis auf den Hauptrahmen umgebaut. Auch der Antrieb wurde neu konzipiert, der Hubraum von 1450 auf 2084 ccm erhöht. "Dann wollte der Kunde noch einen Kompressor dazu haben." Das sei mehr als knifflig gewesen. Doch es zahlte sich aus. Das Motorrad hat Furore gemacht und es wurde in Fachzeitschriften in Frankreich und Kanada berichtet. Die Kosten für den Umbau seien im sechsstelligen Euro-Bereich gelegen.

Dem alten Handwerk des Kalkputzens haben sich Ronald Patsch und Andreas Wanger verschrieben. Sie gründeten 2021 die Kalkputzer OG in Stuhlfelden und zogen mit der Sanierung des Kirchturms in Piesendorf gleich ein forderndes Projekt an Land. Dafür gab es von der Jury des Handwerkspreises einen von zwei Anerkennungspreisen. Falsches Sanieren hatte zu großen Schäden am Turm geführt. "Wir haben ihn dann bis auf die Grundsubstanz zurückgebaut und in alter Handwerkskunst neu verputzt." Dazu habe man Bausand händisch aus der Salzach geschaufelt. "Denn den bekommt man so in keinem Kieswerk mehr", sagt Patsch, Es freut ihn, dass altes Handwerk ausgezeichnet wird.

Bei aller Feierstimmung über die Leistungen der Handwerker weist Josef Mikl, Obmann der Sparte Gewerbe und Handwerk, auf einen eklatanten Mangel an Lehrlingen in den Betrieben hin. "Sie suchen händeringend nach Nachwuchs." 1400 offenen Lehrstellen stünden 400 angehende Lehrlinge gegenüber. Dabei gehe aus einer Umfrage der Wirtschaftskammer hervor, dass das Image der Lehre steige, gerade in Westösterreich, so Mikl.

Salzburger Handwerkspreis: 1. Platz für Sunbeam Yachts

Schon bei der Vorstellung im Juli sorgte die Sunbeam 32.1 von Sunbeam Yachts in Mattsee für Furore. Nun erreichte sie beim 31. Salzburger Handwerkspreis den ersten Platz. Gefolgt vom Bauprojekt Wooden Corn Box von Lienbacher Holzbauwerk und dem Motorradumbauprojekt von Herbert Lanner aus Radstadt. Die Anerkennungspreise gehen an den Fotograf Ralf Weichselbaumer mit dem Projekt "Umsetzung der Bildideen" sowie an die Kalkputzer OG in Stuhlfelden für die Sanierung des Kirchturms in Piesendorf. Sie werden am 16. Oktober bei den "Festspielen des Handwerks" ausgezeichnet.