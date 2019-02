Salzburger Heli-Unternehmer setzt auf Crowdfunding

Die Pongauer Jägerinnen und Jäger stellten am vergangenen Wochenende wieder mehr als 2000 Trophäen aus dem Jagdjahr 2018 aus. Diskutiert wurden die großen Herausforderungen der vergangenen Jagdsaison. Das …

Chronik

Zu tödlichen Unfällen bei Skitouren kam es am Mittwoch in Krimml und Werfenweng. Beide Alpinisten rutschten in steilen und eisigen Hängen aus. Tödliche Verletzungen erlitt ein 53-jähriger Familienvater aus …