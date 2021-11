Salzburger Hoteliers fordern klare Entscheidungen von der Politik

In Oberösterreich gilt ab Montag ein Lockdown für Ungeimpfte. Kommt ein solcher auch in Salzburg? In Salzburg pocht die Hotellerie auf klare Antworten, wie ein SN-Rundruf in der Branche zeigt.

Das Hin und Her zwischen Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein (Grüne) und den Landeshauptleuten von Salzburg und Oberösterreich, Wilfried Haslauer und Thomas Stelzer (ÖVP), sorgt bei vielen Gastronomen für Kopfschütteln. "Eine solche Verunsicherung hilft uns nicht", sagt Daniela Kari von Ebner's Waldhof in Fuschl am See. Die gesamte Coronapolitik sei ...