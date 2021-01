Salzburger Hoteliers schwanken zwischen Hoffen und Bangen

Ob ab dem 18. Jänner aufgesperrt werden kann, erscheint dem Hotelierssprecher unwahrscheinlich. Zudem könnte Deutschland den Lockdown verlängern.

In Deutschland wird derzeit über eine Verlängerung des Lockdowns bis in den Februar diskutiert. Auch Bundeskanzler Sebastian Kurz will erst im Sommer einen Lichtblick sehen: Unter diesen Bedingungen stöhnen derzeit auch in Salzburg die Hoteliers und Gastronomen in den Skigebieten.

"Ich sehe angesichts der Coronazahlen kaum eine Chance, dass wir am 18. Jänner aufsperren können", sagt ÖHV-Vizepräsident Walter Veit, der in Obertauern das Vier-Sterne-Haus Enzian führt. "Wir werden jedenfalls am Montag oder Dienstag das Gespräch mit der Politik ...