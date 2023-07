Für Bienen, Imker und Honigliebhaber unter den Konsumenten ist 2023 kein gutes Jahr. Die Erntemengen seien weit unter dem Durchschnitt, sagen Fachleute.

Thomas Renner am Imkerhof in Koppl mit seinen kleinen Schützlingen, die es heuer nicht leicht haben. Das Wetter setzte Bienen und ihren Züchtern zu.

An den Stammtischen der heimischen Imkervereine war es schon in den vergangenen Monaten das beherrschende Thema: Heuer gibt es wenig Honig, in manchen Gegenden fast Totalausfälle. Und Konsumenten klagen bereits seit Längerem über hohe Preise.

Die Bienenzüchterinnen und ...