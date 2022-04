Salzburger Industrie kämpft immer öfter mit Lieferengpässen

Der Krieg in der Ukraine und Knappheit bei Materialien: Die Performance der Salzburger Industrie gerät immer stärker unter Druck - auch wenn die Konjunkturkurve deutlich über dem österreichischen Durchschnitt liegt. IV-Präsident Peter Unterkofler fordert erneut detaillierte Pläne für die Gasversorgung.

"Die Geschäftslage der Industrie ist zwar noch immer zufriedenstellend, aber es ist bereits deutlich erkennbar, dass nunmehr Knappheiten das wirtschaftliche Handeln bestimmen." Das sagt Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg, zur IV-Konjunkturumfrage für das erste Quartal 2022. Die derzeitige Ertragssituation wird nur mehr von zehn Prozent der Unternehmen als gut bewertet. Auch das Barometer des Geschäftsklimas kühlt im Vergleich zum Vorquartal ab.

Gas-Lieferstopp aus Russland hätte "verheerende Auswirkungen"

IV-Präsident Unterkofler: "Die Angst vor weiter steigender Inflation und einem Lieferstopp der alternativlosen Gasversorgung aus Russland regiert das Geschäftsleben ebenso wie die weiterhin angespannte Lieferkettensituation und damit einhergehenden möglichen Produktionsstopps. Ein Gas-Lieferstopp aus Russland hätte verheerende Auswirkungen auf unsere Industrie, für die gesamte Wirtschaft und in weiterer Folge auch für die privaten Haushalte. Spätestens jetzt müssen statt vager Notfallszenarien ausgeklügelte Pläne entworfen und die Interessenvertreter der Wirtschaft in die Planungen miteingebunden werden. Denn nach meiner Einschätzung wird das kommende halbe Jahr schlagend für die langfristige Entwicklung der Wirtschaftslage in ganz Österreich und Europa."

Viele Unternehmen sind weiter auf Mitarbeitersuche

Im ersten Quartal 2022 bewerten alle befragten Unternehmen die aktuelle Geschäftslage entweder als "gut bzw. steigend" oder mit "durchschnittlich bzw. gleichbleibend", keines sieht eine "schlechte" Lage. Beim Ausblick auf die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten sehen aktuell jedoch fünf Unternehmen ungünstigeren Zeiten entgegen. Ebenfalls fast alle Unternehmen bezeichnen die derzeitigen Auftragsbestände sowie die aktuelle Auslandsauftragslage als "steigend" bzw. bewerten mit "gleichbleibend". Dieser Ausblick auf die nächsten Monate versprüht weiterhin Optimismus, alle zehn Parameter liegen im positiven Bereich. Weiterhin benötigen die befragten Unternehmen neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bzw. werden ihren aktuellen Beschäftigungsstand halten.

28 Prozent rechnen mit Einbußen

Nur mehr zehn Prozent der Betriebe bewerten ihre Ertragssituation im ersten Quartal 2022 als "gut", aber immerhin noch 78 Prozent als "durchschnittlich". Annähernd fixiert über das vergangene Jahr zieht sich der Wert "schlecht" bei zuletzt zwölf Prozent. Zwar rechnen die Unternehmen mit insgesamt 28 Prozent der von der Umfrage umfassten Beschäftigten mit Einbußen (Vorquartal 17 Prozent). Der Ausblick auf gleichbleibende bzw. bessere Zeiten überwiegt somit auch weiterhin äußerst stark. Auch die Produktionstätigkeit sowie Produktionskapazitäten in der Dreimonatsvorschau sind überwiegend positiv: Die meisten Unternehmen sehen aktuell einer stabilen Zukunft entgegen, rund die Hälfte sieht eine "steigende" Produktionstätigkeit.