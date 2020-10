Salzburger Industrie will die "Kauflust" wieder heben

IV-Präsident Unterkofler ist vorsichtig optimistisch. Er fordert jetzt gezielte Investitionsanreize. "Wir brauchen keine Untergangsszenarien." Die Vorgabe für die nächsten Tage und Wochen: Weitere Reisewarnungen oder gar ein neuerlicher Lockdown müssen verhindert werden.

Peter Unterkofler, Präsident der Industriellenvereinigung (IV) Salzburg, gibt sich vorsichtig optimistisch: "Die Wirtschaftsleistung in Salzburg hat sich im dritten Quartal deutlich erholt." Unterkofler verweist dabei auf die aktuelle IV-Konjunkturumfrage für das dritte Quartal. Nachsatz: "Wir befinden uns in einer heiklen Phase der Pandemie. In den kommenden Wochen gilt es nochmals sehr umsichtig miteinander umzugehen. Jeder von uns ist gefordert. Verschärfte Maßnahmen, weitere Reisewarnungen oder gar ein neuerlicher Lockdown müssen verhindert werden."

"Es gilt jetzt die Kauflust wieder zu heben"

Die Wirtschaft sei stark von der Stimmung abhängig. "Jetzt gilt es die Kauflust wieder zu heben." Basis dafür seien gezielte Investitionsanreize, mit denen weitere Impulse für den Aufschwung gesetzt werden könnten. Die von der Industriellenvereinigung vorgeschlagene Investitionsprämie sei ein Anfang. Auch wären auf Salzburg regional zugeschnittene Maßnahmen hilfreich - wie der Abbau von administrativen Belastungen und die Förderung von Innovationen. Unterkofler: "Wir brauchen keine Untergangsszenarien! Für die kommenden Jahre sind vielmehr industrie- und innovationspolitische Projekte notwendig, die Salzburg nach vorn bringen. Vor allem bei großen Infrastrukturprojekten sind oft Land und Gemeinden die größten Investoren. Da jetzt auf der Bremse zu stehen und zu blockieren wäre falsch und unverständlich." Es müsse ein klares Bekenntnis zu standortrelevanten Investitionen geben.



Zwei Drittel bewerten die Geschäftslage wieder als "durchschnittlich"

Zwei Drittel der befragten Unternehmen bewerten die Geschäftslage Mitte September bereits wieder als "durchschnittlich", ein Fünftel sogar mit "gut". Allerdings erwartet nur ein Viertel der Unternehmen beim Ausblick auf die Geschäftslage in den nächsten sechs Monaten eine günstigere und etwa die Hälfte eine gleichbleibende Tendenz. Annähernd drei Viertel bezeichnen die derzeitigen Auftragsbestände sowie die aktuelle Auslandsauftragslage als "durchschnittlich", knapp ein Achtel bewertet sogar mit "gut". Dieser Ausblick auf die nächsten Monate versprüht Optimismus. Mehr als zwei Drittel der befragten Unternehmen wollen ihren aktuellen Beschäftigungsstand halten und ein Fünftel wird neue Mitarbeiter benötigen, so der Stand Mitte September.

Ein Viertel der Firmen sieht steigende Kapazitäten

Die Ertragssituation wird im dritten Quartal von 23 Prozent der befragten Unternehmen mit "schlecht" angegeben. Der Anteil der Betriebe, die ihre Lage als "gut" bewerten, stieg mittlerweile von fünf auf zwölf Prozent. Zwar sehen mit 26 Prozent ein wenig mehr Unternehmen der Zukunft pessimistisch entgegen als noch im Vorquartal mit 17 Prozent. Der Ausblick auf gleichbleibende bzw. bessere Zeiten überwiegt aber dennoch. Auch die Produktionskapazitäten steigen wieder: Im Gegensatz zum Vorquartal (52 Prozent) sehen aktuell mehr als zwei Drittel der Unternehmen einer stabilen Zukunft entgegen. Ein Viertel sieht sogar "steigende" Kapazitäten. Inzwischen rechnen daher sogar 93 Prozent mit einer steigenden oder gleichbleibenden Produktionstätigkeit.

