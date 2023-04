Salzburger Innenstadt-Traditionsbetrieb eröffnete ein weiteres Geschäft

Seit gut 70 Jahren gibt es das Lingerie- und Bademodengeschäft Corseterie im Sterngässchen. Jetzt hat Susanne Ines Zeller, die das Familienunternehmen in dritter Generation führt, sozusagen ums Eck einen Concept Store eröffnet. Im elf Quadratmeter großen ehemaligen Zimmerli-Geschäft in der Getreidegasse verkauft Susanne Ines Zeller nun internationale Marken nach saisonaler Ausrichtung. "Wir arbeiten größtenteils mit eigentümergeführten Unternehmen aus Europa, deren Wertschöpfungskette wir kennen, zusammen", erklärt Susanne Ines Zeller. So sind im neuen Store nun etwa Surf- und Swimwear der Hamburger Trendmarke Mymarini, Herrenbademode von Zeybra, Hüte und Taschen von Guanabana sowie Einzelstücke des Concept Store KWP Bad Gastein erhältlich.