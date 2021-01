Salzburger Jungbauern setzen jetzt auf Bioschweine

Österreichweit gibt es kaum Bioschweine- Haltung. Die Auflagen sind hoch. Dennoch machen Salzburger Jungbauern jetzt vor, wie es geht.

Es sind ganz besondere Schweine, die am Bio-Sauschneiderhof in St. Margarethen leben. "Es handelt sich um die fast ausgestorbenen Alpenschweine", sagt Matthias Löcker. Seit einigen Jahren werden sie von engagierten Züchtern in Südtirol, der Schweiz und mittlerweile auch in Österreich wieder gezüchtet. Vor sechs Jahren ist am Sauschneiderhof der erste Alpenschwein-Eber eingezogen. Seither ist die Population gewachsen und Matthias Löcker ist sicher: Mit seinen Bio-Alpenschweinen ist er auf einem guten Weg. Auch wenn die Tiere bis zu vier Mal so ...