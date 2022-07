Salzburger Jungunternehmer (22) bringt Oldtimer und verstaubte Autos auf Hochglanz

Leon Gashi ist Teil der "Meistermacher" in Freilassing. Am ehemaligen Standort von Schnitzer Motorsport steht das Auto im Mittelpunkt.

Das Herz von Leon Gashi schlägt für Autos, genau genommen für schöne und gerne auch teure Autos - vom Rolls-Royce bis zu neuen E-Porsches. Jetzt ist für den 22-jährigen Salzburger ein Traum in Erfüllung gegangen: Mit seiner vor eineinhalb Jahren gegründeten Firma Boss Cars ist er aus einer 45 Quadratmeter großen Garage in Salzburg-Gnigl in die Görlitzer Straße nach Freilassing übersiedelt - an einen früheren Werksstandort von Schnitzer Motorsport. Dort ist Leon Gashi jetzt Teil der "Meistermacher". Unter dem Dach ...