Salzburger Jungunternehmer setzt auf Haferflocken

Die eigene Darmerkrankung führte zur Geschäftsidee.

Ivan Cindric leidet seit seinem 24. Lebensjahr an Morbus Crohn und Rheumatoider Arthritis. Der 30-Jährige hat seitdem vieles ausprobiert. "Dabei geholfen, meine Lebensqualität wieder zu verbessern, hat vor allem ballaststoffreiche Ernährung", erzählt der ehemalige Salzburger Amateurfußballer.

Die Symptome seiner Autoimmunkrankheiten habe er so lindern können. Seine persönlichen Erfahrungen führten schließlich zur Unternehmensgründung: Cindric produziert mit dem Start-up Flocke nun Biohaferkugeln und Kräutertees. In der TV-Show "2 Minuten 2 Millionen" auf Puls 4 konnte der Salzburger Jungunternehmer am Dienstagabend ...