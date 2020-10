Salzburger legen pro Monat im Schnitt 302 Euro zur Seite

Fast jeder dritte Salzburger ist von Corona finanziell betroffen. Die Sparquote ist auf über 14 Prozent des Monatseinkommens gestiegen; konkret werden in Salzburg im Schnitt 302 Euro pro Monat zur Seite gelegt. Und: Jeder Dritte investiert bereits in Wertpapiere. Das sind die zentralen Ergebnisse einer Umfrage der Salzburger Sparkasse, die anlässlich des anstehenden Weltspartags präsentiert wurde.

Laut einer repräsentativen IMAS-Umfrage im Auftrag von Erste Bank und Sparkassen geben 31 Prozent der SalzburgerInnen an, dass sie von der Corona-Krise finanziell betroffen sind. Christoph Paulweber, Generaldirektor der Salzburger Sparkasse, schätzt die Lage so ein: "Die Salzburgerinnen und Salzburger spüren die Krise finanziell im Geldbörsel und es ist zu befürchten, dass diese Zahl auch noch steigen wird." Zudem lösen Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit und eine ungewisse Zukunft bei vielen Salzburgern momentan auch einen Verzicht auf Konsum aus. 39 Prozent sagen, dass sie seit Ausbruch der Krise weniger konsumieren und somit weniger Geld ausgeben, als noch zu Beginn des Jahres.

In Zeiten der Krise wird wieder deutlich mehr gespart

Der Sparbetrag hingegen steigt, er liegt in Salzburg heuer bei 302 Euro (Österreich: 272 Euro) - im Jahr 2010 waren es noch 164 Euro, die man monatlich zur Seite legte. Die Bedeutung des Sparens ist generell wieder sehr hoch - 79 Prozent messen dem Thema eine hohe Bedeutung zu, weshalb die Sparquote in Österreich heuer auf über 14 Prozent rasant gestiegen ist.

Wertpapiere im 10-Jahres-Trend immer beliebter

Dass das Sparbuch für langfristige Anlagezwecke seine Sternstunde hinter sich hat, zeigt der 10-Jahres-Vergleich. Heuer nutzen nur noch 73 Prozent (-14 Prozentpunkte) diese Sparform. Neben den Klassikern wie Bausparen (62 Prozent) und der Lebensversicherung (36 Prozent) reihen sich Wertpapiere mit 33 Prozent vor der Pensionsvorsorge oder Immobilien nun auf dem vierten Platz der in Salzburg meistgenutzten Veranlagungsoptionen ein. Damit zeigt sich: Aktien und Co. spielen in der Vorsorge und Anlage der heimischen Sparer eine immer größere Rolle.

Jeder Fünfte (21 Prozent) beschäftigte sich der Umfrage zufolge auch während der Coronakrise aktiv mit Aktien, Fondssparplänen oder Anleihen.

Junge haben bei Wertpapieren keine Schwellenangst

Besonders stechen dabei die 15- bis 29-jährigen hervor, von denen sich sogar ein Drittel in den letzten Monaten diesem Thema widmeten. Helmut Wartner, Private Banking-Chef der Salzburger Sparkasse, sagt: "Der Fokus bei langfristiger Geldanlage muss weiterhin auf den Kapitalmärkten liegen, damit man seine Kaufkraft erhält. Besonders in Krisenzeiten soll man darauf nicht vergessen, weil auf einen Zinsanstieg brauchen wir noch lange nicht zu hoffen. Mit regelmäßigem Ansparen in Wertpapierform, wobei der Aspekt der Nachhaltigkeit für viele Anleger immer wichtiger wird, sollte man versuchen dieser Null-Zins-Falle zu entkommen." Um dieser Nachfrage gerecht zu werden, wurde in Erste Bank und Sparkassen mit einem neuen Fonds, dem Erste Green Invest, gestartet. Der Fonds investiert in Unternehmen, die sich unter anderem mit grüner Energiegewinnung, nachhaltiger Lebensmittelproduktion oder Elektromobilität beschäftigen.





Banking wurde durch Corona digitaler

Ob Home-Office Lösungen, Schulunterricht von daheim oder Geldgeschäfte: Die letzten Monate haben der Digitalisierung weltweit einen großen Schub verpasst. Der Großteil der Befragten hat dies - wenig überraschend - zum Anlass genommen, die diversen digitalen Wege zum Bankberater oder beim Zahlen am Kartenterminal stärker zu nutzen. 41 Prozent der Salzburger geben an, häufiger kontaktlos mit der Debit- oder Kreditkarte zu zahlen. Zusätzlich sagen 37 Prozent, sie würden seit März seltener Bargeld verwenden. Diese Dynamik schlägt sich auch in den Nutzungszahlen in der Salzburger Sparkasse nieder. Generaldirektor Paulweber: "So konnten wir bei unseren Kunden einen Anstieg der Transaktionen mit der Debitkarte um zirka 30 Prozent im Vergleich zum Beginn des Jahres beobachten. Aktuell verzeichnen wir außerdem über 25.000 Kundinnen und Kunden, die im Schnitt fünf Mal pro Monat eine Bezahlung mit dem Handy leisten. Auch hier hat Corona das Nutzungsverhalten noch einmal klar intensiviert."

Die Filialen waren während des gesamten Lockdowns geöffnet und es wurde mit geteilten Teams gearbeitet, um für jeden Fall gerüstet zu sein. Paulweber: "Innerhalb kürzester Zeit haben wir an den Infopoints Plexiglaswände aufgestellt, kartonweise Masken und Desinfektionsmittel organisiert, um die Kunden und Mitarbeiter bestmöglich zu schützen."Außerdem wurde die Beratung per Telefon und auf digitalen Kanälen intensiviert und auch mit diversen Sonderregelungen gearbeitet, um durchgehend für die Kunden da zu sein.



