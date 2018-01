Salzburger Lokalbahn startet mit Gratis-WLAN

Die Salzburg AG startet mit einem Probebetrieb: Ein Triebwagen wurde mit WLAN ausgestattet. Das Download-Volumen beträgt maximal 500 MB pro Nutzer.

Die Salzburger Lokalbahn startet mit WLAN. Vorerst wurde ein Triebwagen mit der Technik ausgestattet. In einem Probebetrieb will die Salzburg AG die Akzeptanz des neuen Gratisservice in der Lokalbahn testen. Im Fahrzeug sind zwei Antennen montiert, die den gesamten Fahrgastraum abdecken. Das Download-Volumen beträgt maximal 500 MB pro Nutzer. Die Download-Geschwindigkeit ist mit 3 Mbit pro Sekunde und Nutzer begrenzt. Der Triebwagen ist innen und außen mit WLAN-Symbolen beklebt. Das Fahrzeug ist zwischen dem Salzburger Hauptbahnhof und Lamprechtshausen sowie zwischen Bürmoos und Ostermiething unterwegs. In der Schafbergbahn sowie in der Festungsbahn gibt es übrigens bereits seit einem Jahr Gratis-WLAN - jeweils in der Talstation.

(SN)