Salzburger Messezentrum erwartet heuer Umsatzrekord

Allerdings steht eine negative Bilanz von 16 Millionen Euro zu Buche. Das Messezentrum hingegen scheint sich nach der Pandemie wieder gefangen zu haben. 10,6 Millionen Euro erwirtschaftete das Unternehmen 2022 (bei Lockdowns im Jänner und Februar).

Rekordumsatz von 2019 wird aller Voraussicht nach geknackt

Heuer wird aller Voraussicht nach der Umsatz von 2019 (11,8 Millionen Euro) geknackt. "Wir steuern für 2023 auf einen Rekordumsatz zu", freut sich Kribus. Die Cashcows bleiben Betriebsgeheimnis.

Nur so viel: Die Oldtimermesse Classic Expo, aber auch Nischen wie die Gaming-Messe Level up oder die Automesse, Garten & Kulinarik, die 2024 wieder in Kombination stattfindet, würden gut funktionieren. Laut Kribus sind das auch jene Messen, bei denen das weitläufige Gelände fast zur Gänze belegt ist.