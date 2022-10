Salzburger Metzgerei tüftelt an einer Insekten-Wurst

Die Metzgerei Mache in Leopoldskron feiert ihr 100-jähriges Bestehen. Tradition wird hier großgeschrieben, aber auch für Neues ist Platz.

Der Trend zu fleischlosen Produkten geht auch an eingefleischten Metzgern nicht vorbei. Matthias Mache (29) tüftelt an Alternativen zu herkömmlichen Wurst- und Schinkenprodukten. Zwar würden hochwertige Produkte aus Rind-, Kalb- und Schweinefleisch weiterhin die Hauptrolle beim Metzger spielen, aber: "Irgendwann werden wir ganz wegkommen von der Massentierhaltung. Dann werden Wurst und Schinken richtig teuer werden", sagt Matthias Mache. Dass eine vegane Version mit möglichst natürlichen Zutaten und ohne viele Zusatzstoffe geschmacklich und in puncto Konsistenz überzeugen kann, kann er sich ...