Salzburger Mozartkugel aus dem Hause Fürst made in Elsbethen

Die alteingesessene Café-Konditorei Fürst verlagert einen Teil der Produktion von der Salzburger Altstadt in den Flachgau. Der Bau der neuen Manufaktur hat bereits begonnen.

Seit Konditor Paul Fürst 1890 die Salzburger Mozartkugel erfand, wird die weltbekannte Nascherei aus Pistazienmarzipan, Nougat und dunkler Schokolade am Standort der Konditorei in der Salzburger Altstadt erzeugt. Nun beginnt Ururenkel Martin Fürst in fünfter Generation ein neues Kapitel in der Firmengeschichte, die ihren Ursprung 1884 in der Eröffnung der Konditorei am Alten Markt hat.

"Wir werden einen Teil der Produktion unserer Pralinen und Konditoreiwaren in eine neue Manufaktur nach Elsbethen auslagern", kündigt Fürst an. 35 der insgesamt ...