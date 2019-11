"Salzburger Nachrichten" stärken Lösungen für Crossmedia-Kommunikation

Die SN-Tochter Salzburg Digital arbeitet ab Jänner direkt aus dem Verlagshaus heraus.

Anfang des Jahres haben die "Salzburger Nachrichten" die Online-Rubrikenmärkte karriere.SN.at und immo.SN.at mit den Pendants in Print und in der Event-Kommunikation in eigenen Kompetenzzentren gebündelt. Getreu dem Motto "Alles aus einer Hand" folgt zum Jahresbeginn 2020 der nächste Schritt in Richtung 360-Grad-Kommunikation: Die 100-Prozent-Tochter Salzburg Digital GmbH, spezialisiert auf Online-Marketing, agiert ab kommenden Jahr direkt aus dem SN-Verlag heraus. Verschränkte Lösungen für die Werbewirtschaft sowie digitale Produktentwicklung stehen im Zentrum des neuen Modells.

Sebastian Gückelhorn, Head of Online-Marketing, wird auch künftig die Agenden der neu geschaffenen Abteilung bei den SN leiten. Die Rolle des Teams ist in der Unternehmensstruktur der "Salzburger Nachrichten" klar definiert: "Als Online-Marketing-Einheit und Innovationszentrum für digitale Kommunikation liegt unser Fokus auf der Weiterentwicklung digitaler Services und Produktlösungen für die SN und unsere Werbepartner", schildert Gückelhorn.

Mit der Integration der Kompetenzen aus den Bereichen Content- und Social-Media-Marketing, Performance-Marketing sowie Digital Consulting folge für Maximilian Dasch, Geschäftsführer der "Salzburger Nachrichten", ein essenzieller Entwicklungsschritt, welcher nachhaltig die Zusammenarbeit mit der Werbewirtschaft stärkt sowie die strategische und zukünftige Ausrichtung der SN-Produktwelt unterstützt. "Ein Gewinn für das gesamte Medienhaus und damit auch für unsere Partner", sagt Dasch.

Das Team von 13 erfahrenen Digitalexpertinnen und Digitalexperten startet mit Jahresbeginn 2020 in den Räumlichkeiten der "Salzburger Nachrichten".

Quelle: SN