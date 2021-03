Salzburger Nährstoffexperte Biogena will jetzt auch in Thailand durchstarten

Nach Indien, Russland und dem arabischen Raum folgt nun Thailand: Die Biogena setzt auf Internationalisierung. Das Land mit 70 Millionen Einwohnern sei "ein spannender Markt", sagt Geschäftsführer Huber.

Der Mikronährstoffexperte Biogena mit Sitz in Salzburg setzt auf Internationalisierung. Nach Indien, Russland und dem arabischen Raum wird jetzt Thailand ins Visier genommen. Dazu wurde ein exklusiver Distributionsvertrag mit einem Partner in Thailand abgeschlossen. Biogena-Geschäftsführer Roman Huber: "Die Kooperation ermöglicht es uns, das hochqualitative Gesundheitsportfolio verstärkt zu gesundheitsbewussten Menschen in Thailand zu bringen." Das Land mit seinen 70 Millionen Einwohnern sei ein sehr spannender Markt, den es jetzt zu erobern gelte.

Der Nährstoffexperte hat inzwischen mehr als 360 Mitarbeiter

Biogena ist im Besitz von Firmengründer Albert Schmidbauer. Die Firma beschäftigt mehr als 360 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Präparate werden in Manufakturart nach dem Reinsubstanzenprinzip in Österreich hergestellt und in mehr als 45 Länder exportiert. Das Vollsortiment umfasst mehr als 260 Präparate - erhältlich bei Ärzten und Therapeuten sowie in 17 Biogena-Geschäften und im Webshop.