Salzburger Natur-Kola bald in Deutschland

Das Getränk Hoobert soll eine gesündere Alternative zum Cola schaffen. Heute, Dienstag, präsentiert sich das junge Unternehmen im Fernsehen.

60.000 Flaschen zu je 0,33 Liter werden pro Monat am Millstätter See in Kärnten abgefüllt. Seit vergangenem Sommer gibt es ein eigenes Hoobert-Geschäft am Universitätsplatz mitten in der Salzburger Altstadt. Der nächste Schritt für das rund zwei Jahre alte Unternehmen aus Bergheim: eine geplante Expansion nach Deutschland. "Wir entwickeln uns stark, unsere Erwartungen wurden deutlich übertroffen. Mittlerweile sind wir komplett schuldenfrei", sagt Geschäftsführer Taro Ebihara, der zusammen mit Simon Windhager Hoobert gegründet hat.