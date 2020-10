Salzburger Nutzfahrzeughändler gibt in Ostösterreich ordentlich Gas

Schrumpfen oder wachsen? Die Tschann Nutzfahrzeuge GmbH investiert sieben Mill. Euro in einen neuen Standort südlich von Wien. Der Personalstand wächst um 40 Mitarbeiter.

Der Nutzfahrzeughändler Tschann mit Sitz in Salzburg-Schallmoos wird in Ostösterreich aktiv. Als Vertragspartner des niederländischen Nutzfahrzeugherstellers DAF war das Familienunternehmen bisher für Verkauf und Service in Salzburg, Tirol und einigen Bezirken in Oberösterreich sowie in großen Teilen Bayerns zuständig.

Mit 1. Februar 2021 übernimmt Tschann nun auch den DAF-Vertrieb in den restlichen Bezirken in Oberösterreich sowie in Wien, Niederösterreich, Burgenland und Steiermark. Durch das nun deutlich größere Vertriebsgebiet dürfte sich das Absatzvolumen und der Marktanteil bei mittleren und ...