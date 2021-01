Salzburger Ölmühle wechselt den Besitzer

Vor sieben Jahren hat Josef Frauenlob - zunächst in seiner Garage - begonnen, kaltgepresste Bio-Öle in Rohkostqualität zu pressen. Jetzt hat er seinen Betrieb, die Salzburger Ölmühle, in jüngere Hände gelegt: Thomas Wallner (43), der zusammen mit seiner Frau Margit Wallner seit 17 Jahren in Seeham einen Bioladen betreibt, hat die Ölmühle übernommen - inklusive technischen Equipments und Markennamens.

"Die Wallners waren von der ersten Stunde an Kunden bei mir", schildert Josef Frauenlob. Und vor einiger Zeit hatte Wallner schon Interesse bekundet - für den Fall, dass er den Betrieb einmal verkaufen wolle. Der Zeitpunkt sei jetzt gekommen, die Übergabe fand mit Jahresbeginn statt, mit Anfang April geht Josef Frauenlob in Pension. Das tue er nicht ohne Wehmut, sagt Frauenlob. Bevor er sich vor sieben Jahren mit der Produktion hochwertiger Bio-Öle befasst hatte, war er jahrzehntelang in der Druckereibranche. Für seine Ölmühle ließ er spezielle Pressmaschinen bauen, die Samen, Kerne und Nüsse während des Pressvorgangs mit Wasser kühlen, damit die Temperatur je nach Sorte stets zwischen 26 und 37 Grad bleibt. 13 Sorten Öl werden derzeit produziert. "Wir stellen denselben Anspruch an Qualität", sagt Wallner, der die Ölmühle mittelfristig nach Seeham übersiedeln will.