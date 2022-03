Salzburger Schredder-Hersteller liefert ein Rekordergebnis

Die UNTHA konnte den Umsatz auf 70 Mill. Euro steigern. Auch der Personalstand ist kräftig gewachsen. 52 neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gingen im Vorjahr an Bord. Heuer will das Unternehmen vor allem in Forschung & Entwicklung investieren.

Die UNTHA shredding technology GmbH in Kuchl hat den Umsatz im vergangenen Geschäftsjahr um mehr als 10 auf rund 70 Mill. Euro gesteigert. Die Exportquote liegt bei 90 Prozent. Die gute Auftragslage führte auch zu einem weiteren Wachstum im Team: Mit 52 Neuzugängen im Vorjahr arbeiten nun 250 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter am Standort Kuchl.

Nachfrage nach Zerkleinerungsmaschinen ist weltweit groß Alois Kitzberger, Chef der UNTHA shredding technology: "Wir wollen uns weiterentwickeln und nachhaltig wachsen. Das Jahr hat gut begonnen. Es gibt weltweit eine starke Nachfrage nach hochwertigen Zerkleinerungsmaschinen. Wir suchen laufend Verstärkung für unser Team und werden heuer speziell in den Bereich Forschung & Entwicklung intensivieren."

Der Eigenfertigungsanteil liegt bei 80 Prozent Am Standort Kuchl werden alle Zerkleinerungsmaschinen entwickelt, produziert und montiert. Im Vorjahr wurden mehr als 400 Maschinen an Kunden aus unterschiedlichen Branchen geliefert. Die Zerkleinerungsmaschinen mit 80 Prozent Eigenfertigungsanteil "made in Austria" sind weltweit im Einsatz - unter anderem für die Rückgewinnung von Wertstoffen für das Recycling, die Verwertung von Rest- und Altholz und zur Aufbereitung von Abfällen zu Sekundärbrennstoffen. Viel Geld in den Standort in Kuchl investiert Das Unternehmen hat im Vorjahr kräftig investiert: Unter anderem wurde das Logistikzentrum ausgebaut und das Service Competence Center an einen neuen Standort verlegt und modernisiert: Das Center bietet nun auf 850 Quadratmetern Platz für die Support-Ingenieure, den Ersatzteilvertrieb sowie dem Reparaturservice. 30 Mitarbeiter kümmern sich dort um die Anliegen der Kunden. Augenmerk auf die digitale Vernetzung der Maschinen Neben der Neu- und Weiterentwicklung von Zerkleinerungsmaschinen wird bei UNTHA vor allem die digitale Vernetzung der Maschinen vorangetrieben. "UNTHA Genius ist ein intelligentes Assistenzsystem, mit dem alle Daten der Zerkleinerungsmaschinen in Echtzeit ausgewertet werden können. Die Softwarelösung informiert Kunden über alle wichtigen Prozesse und liefert eine rasche Entscheidungshilfe direkt aufs Smartphone, Tablet oder den PC. Dank der präzisen Zustandsüberwachung der Maschinen können sowohl die Produktion optimiert als auch Wartungen vorausschauend geplant werden." Die Anwendungsmöglichkeiten von UNTHA Genius sollen nun ausgebaut und das digitale Kundenportal "MyUNTHA" gestartet werden.

Unternehmen ist in mehr als 40 Ländern vertreten UNTHA shredding technology entwickelt und produziert maßgeschneiderte und zuverlässige Zerkleinerungssysteme. Das Einsatzspektrum reicht von der Rückgewinnung von Wertstoffen für das Recycling über die Verwertung von Rest- und Altholz bis hin zur Aufbereitung von Abfällen zu Sekundärbrennstoffen. UNTHA wurde 1970 gegründet und hat den Hauptsitz in Kuchl. Das Unternehmen beschäftigt rund 300 Mitarbeiter weltweit und ist mit einem Vertriebsnetz in mehr als 40 Ländern auf allen Kontinenten vertreten.