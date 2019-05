Salzburger Schuhbeck-Gewürzhändler eröffnete neuen Gourmetshop in Wals

Aus der Salzburger Altstadt nach Wals übersiedelt ist der Schuhbeck-Gewürzeladen. Die Betreiber haben dabei das Sortiment kräftig erweitert und bietet nun auf 350 Quadratmetern Spezialitäten vom Müesli bis zum Schnaps.

Etwa 300 Produkte aus dem Schuhbeck-Sortiment und darüber hinaus Spezialitäten wie handgemachte Mozartkugeln, Marmelade von einer Bäuerin aus Zell am See, Müesli aus der Bio-Manufaktur Zagler in Oberösterreich bis zu Wein und Teespezialitäten bieten Thomas und Waltraud Schmid in ihrer "Genuss Factory" in Wals an. Das Geschäft befindet sich in der Nähe des Outletcenters, in unmittelbarer Nachbarschaft zu Vitaclub und Adler Mode.

"Der Shop im alten Rathaus in der Innenstadt ist uns zu klein geworden", sagt Thomas Schmid. Weil das Geschäft in einer Passage lag, hätten zwar viele ins Schaufenster geschaut, "aber die Hemmschwelle, die 30 Meter in die Passage hinein zu gehen, war für manche zu hoch", sagt Thomas Schmid. Rund sieben Monate nach dem Auszug aus dem Rathaus wurde das neue Geschäft in Wals am Donnerstag eröffnet. Umgebaut wird auch am im August 2014 eröffneten Standort in Adnet. Dort betrieben die beiden bis Ende März ein "Genuss Factory Outlet", das im Herbst als "Genuss Factory" neu eröffnet werden soll und freitags sowie samstags geöffnet sein wird.

