Salzburger Seenland wird zu "Natur-Velodrom"

Der Tourismusverband Salzburger Seeland startet eine Fahrrad-Offensive - und bündelt die 600 Kilometer an Radwegen in seinen Mitgliedsgemeinden unter einer neuen Dachmarke.

Wie sich Tourismusregionen schon in der Vergangenheit erfolgreich mit imaginären Dächern deckten - ein Beispiel ist der "Skicircus Saalbach-Hinterglemm" - so verfügt nun auch der Tourismusverband Salzburger Seenland mit Sitz in Seeham über eine attraktive und vor allem "verdiente" Behausung: Denn mit dem neuen Slogan "Velodrom Salzburger Seenland" hat die Salzburger Seenland Tourismus GmbH in Kooperation mit der Kreativagentur Wasne" ein innovatives und stimmiges Dach über seine 600 Kilometer an Radwege gezogen.

Denn dieses imaginäre Velodrom ("Radrennbahn") "stellt tatsächlich ein einzigartiges Radparadies dar, welches vom klassischen Radrennen über Radverleih, E-Bike Ladestationen, abwechslungsreicher Radwege(bahnen), einzigartigen und kulinarisch höchstwertigen Labstationen,... alles beherbergt was ein Radlerherz begehrt", wie der Tourismusverband am Mittwoch in einer Aussendung bekanntgab.



Mit diesem originellen Claim werde sich "die Region künftig regional, national und international als Radparadies bewerben und so auch im Marktauftritt ein Alleinstellungsmerkmal aufweisen", heißt es weiter.

Schon jetzt träfen sehr positive und motivierende Rückmeldungen - auch international - laufend ein, betont Geschäftsführerin Manuela Bacher. So habe sich unter anderem auch der heimische Radgigant "Eurobike" sehr erfreut gezeigt, seine Zentrale nun im Velodrom Salzburger Seenland lokalisiert zu wissen.



Land erneuert Fahrradwegweiser

Aktuell wird die Fahrradwegweisung im Salzburger Seenland sehr aufwendig erneuert und damit auf den neuesten Stand gebracht. Außerdem werden laufend neue E-Bike Ladestationen installiert. Manuela Bacher, Geschäftsführerin des Salzburger Seenland Tourismus, betont: "Unser Radtourismus erhält durch die verbesserte Infrastruktur und den neuen Marketingauftritt enormen Aufwind!"

Quelle: SN