Er macht kein Hehl aus seiner Meinung. Erich Egger, Chef der Zeller Schmittenhöhebahnen AG sagt: "Ich warne vor Gäste-Bashing." Und meint damit die Diskussionen um den Massentourismus in der Landeshauptstadt.

Am Mittwoch tagen Salzburgs Seilbahner in St. Johann. Im Vorfeld dazu riefen die Sprecherin der Branche, Veronika Scheffer, und vor allem der Vorstand der Schmittenhöhebahnen AG, Erich Egger, am Montag zur Mäßigung auf. Beide warnten vor unliebsamen Folgen einer während ...