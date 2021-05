Salzburger Seilbahner starten mit großen Hoffnungen

Die Gästeanzahl war auf den Pisten im Winter um bis zu 90 Prozent zurückgegangen. Doch die Sehnsucht nach dem Bergerlebnis sei gewachsen, sagt etwa die Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen.

Für die wenigen Skifahrer auf den Pisten war der Winter ein Traum, für die meisten Seilbahnunternehmen ein Albtraum. In Zell am See, Kaprun, Saalbach-Hinterglemm, Leogang und Fieberbrunn, die sich zum Kartenverbund Alpin Card zusammengeschlossen haben, sei die Gästezahl um 80 bis 90 Prozent zurückgegangen, sagte am Dienstag Erich Egger, Vorstand der Zeller Schmittenhöhebahnen und Sprecher der Salzburger Seilbahnwirtschaft. Besser sei es in der Nähe von Ballungsräumen gelaufen. Den Winterverlust der Branche in Salzburg bezifferte Egger mit rund 350 Mill. Euro. "Der Verlustersatz vom Bund macht aber für alle Salzburger Gesellschaften das Überleben möglich." Das Öffnen sei vor allem eine Investition in die Stammkunden und in die Tourismusgesinnung gewesen. "Alle haben gesehen, dass wir in der Region ohne Tourismus nicht in dieser Form leben könnten." Das reicht bis zum medizinischen Angebot, das ohne die durch die Gäste höheren Fallzahlen eingeschränkt werden müsste.

Vor der Öffnung am 19. Mai ist die Stimmung bei den Seilbahnen aber bestens. Man gehe mit großen Hoffnungen in den Sommer , so Egger. "Mit einer offenen Hotellerie und Gastronomie haben wir die Chance, viele Gäste transportieren zu können." Wenn auch die Beschränkungen fallen, hofft man, an den Sommer 2020 und vielleicht sogar an 2019 anschließen zu können. Vorerst gelten weiter die Sicherheitsmaßnahmen wie FFP2-Maske, die sich bewährt hätten.

Die Sehnsucht nach dem Bergerlebnis sei in der Pandemie weiter gewachsen, sagt Isabella Dschulnigg, Geschäftsführerin der Saalbacher Bergbahnen. Saalbach-Hinterglemm startet am 21. Mai in den Sommerbetrieb, die Schmittenhöhe am 19. Mai. Leogang und Fieberbrunn sind schon offen. Und am Kitzsteinhorn herrschten bei 3,60 Meter Schneehöhe noch beste Bedingungen für Skifahrer, sagt Norbert Karlsböck, Vorstand der Gletscherbahnen Kaprun.

Größere Investitionen gibt es in der Branche heuer nur vereinzelt. Der Sommerbetrieb reicht zwar, um die Fixkosten zu decken und das Personal zu halten, Geld wird aber normalerweise im Winter verdient. Ein zweiter Winter wie 2020/21 sei nur schwierig zu verkraften, sagt Karlsböck.