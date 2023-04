Salzburger Skigebiete haben alle Krisen abgeschüttelt und knüpfen an beste Jahre an

Die Saison war ein Stresstest für die Skigebiete. Sie haben bestanden. Im nächsten Winter schlagen die hohen Strompreise durch.

Brigitte Höllwart hat ihre Saisonkarte ausgenutzt. "Den um 50 Euro erhöhten Preis spürt man schon, aber wenn man oft genug geht, dann ist es okay", sagt die Bad Hofgasteinerin. Am Osterwochenende startete sie im Skigebiet Dorfgastein-Großarl in ihren 52. Skitag. Ihr Eindruck: "Es war in allen Belangen ein Winter wie früher." Auch ihre Zimmervermietung sei nach den durch Corona stark gestörten Wintern sehr gut gebucht gewesen.

Am Ostermontag beschlossen viele Seilbahnen die Saison. Es war eine erfolgreiche, aber ...