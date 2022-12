Salzburger Softwareunternehmen nun in finnischer Hand

Der Softwarehersteller Findologic mit Sitz im Salzburg Techno-z wurde verkauft.

Das auf Suchlösungen für Onlineshops spezialisierte Salzburger Softwareunternehmen Findologic mit Sitz im Techno-z hat einen neuen Eigentümer. Die finnische Nosto-Gruppe hat am Donnerstag in einer Aussendung die Übernahme der im Jahr 2008 gegründeten IT-Firma bekannt gegeben. Der Kaufpreis blieb unter Verschluss. Findologic betreibt Standorte in Salzburg, München und London. Alle 50 Mitarbeiter aus den Bereichen Vertrieb, Marketing und Entwicklung sollen übernommen werden.

Der Unternehmensgründer und bisherige Geschäftsführer Matthias Heimbeck wird eine neue Funktion in der Gruppe erhalten. Findologic ...