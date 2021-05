Salzburger Sparkasse schließt weitere Filialen und spart Jobs ein

Unter den Mitarbeitern der Salzburger Sparkasse ist die Verunsicherung groß. Binnen fünf Jahren sollen vermutlich 13 der aktuell 54 Filialen in Salzburg und dem Innviertel geschlossen und 100 der 650 Mitarbeiter abgebaut werden, erfuhren sie am Donnerstag.

Die Zahlen will Sparkassen-Vorstand Christoph Paulweber nicht bestätigen. Auch welche Filialen betroffen sein könnten, sagt er nicht. "Es wird aber so sein, dass wir wie schon in den vergangenen Jahren Filialen zusammenlegen." Zwei bis drei Filialen seien es zuletzt jedes Jahr ...