Salzburger Spitzenkoch Rudi Pichler inspiriert mit Video-Blog zum Garteln

Die Pandemie hat ein Projekt des Salzburger Kochs Rudi Pichler zum Wachsen gebracht. Online nimmt er seine Fans mit auf ein Gartenabenteuer.

Auch im dritten Lockdown vergräbt sich Spitzenkoch und Hobbygärtner Rudi Pichler nicht im Haus. Stattdessen schlüpft er in seine Strickjacke, setzt den Lodenhut auf und schlägt in seinem Gemüsegarten in St. Georgen bei Salzburg Wurzeln. Dabei beobachtet er das Geschehen der Natur, tankt dabei Kraft und Lebensfreude und bringt auch seinen eigenen Geist zum Wachsen. "Die Zeit im Garten ist für mich auch eine kreative Zeit, in der ich viele Ideen bekomme", sagt Pichler.

Im Folientunnel, den der ...