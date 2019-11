Mit Social Business-Modell will Tarik Mete alle Gesellschaftsschichten erreichen. "Ich brenne für Perspektiven, Gerechtigkeit und Chancengleichheit", sagt er.

Die offizielle Eröffnung findet am 23. November abends statt, aber: Weil die Nachfrage schon da war, hat das Nachhilfe-Zentrum "LernProfi" in der Elisabethstraße in der Stadt Salzburg schon seine ersten fünf Nachhilfeschüler aufgenommen. Gegründet hat das neue "Nachhilfe- und Bildungszentrum ...