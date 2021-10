Salzburger Start-up hat große Pläne mit kleinen veganen Bällchen

EasyVegan ist jetzt österreichweit im Handel gelistet. Produziert wird am neuen Firmenstandort in Bergheim.

Begonnen hat es 2013 als Selbstversuch: Cassandra Winter und ihr Lebensgefährte Martin Jager stellten die eigene Ernährung auf vegan um und begannen an Linsenrezepten zu tüfteln. Mittlerweile sind Linsenlaibchen, Linsenbällchen und Linsenstäbchen die Geschäftsgrundlage der beiden Salzburger.

Produziert wird nicht mehr händisch in Eugendorf, sondern maschinell in den neuen Firmenräumen in den einstigen Unito-Hallen in Bergheim. Dort hat die von Winter und Jager gegründete Firma EasyVegan zudem genügend Tiefkühlkapazitäten, um die Laibchen, die keine Konservierungsstoffe enthalten, gleich einzufrieren. ...