Salzburger startet als digitaler Steuerberater

Schuhschachteln zum Steuerberater tragen: Das sei nicht mehr zeitgemäß, sagt der Salzburger Adam Mogyoro. Er hat im Herbst die Onlinekanzlei Smatax gemeinsam mit Philipp Feierabend gegründet. "Wir bieten das komplette Angebot online an und sind damit die erste voll digitale Steuerberatungskanzlei Österreichs", sagt Mogyoro. Den Steuerberater sehen seine Kunden nur am Bildschirm: Beraten wird per Video, kurze Fragen werden im Chat von Experten beantwortet. Kunden können Rechnungen und Dokumente digital hochladen. Zusätzlich können sie die Kennzahlen ihres Unternehmens tagesaktuell in ...