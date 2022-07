Salzburger Steak- und Burgerrestaurant sperrt wegen Personalmangels zu

Die Hotel- und Gastronomieunternehmer Patrick Knittelfelder und Andreas Felleis schließen ihr Restaurant Daghofers im ebenfalls von ihnen betriebenen Hotel Lehenerhof in Salzburg-Lehen mit 31. Juli. Der Grund dafür ist der anhaltende Personalmangel. Die zuletzt dort beschäftigten zwölf Mitarbeiter seien in anderen Betrieben - die Unternehmer führen in der Stadt Salzburg noch vier weitere Lokale - dringend benötigt worden. Daher habe man sich entschlossen, das Daghofers zu schließen, das Hotel bleibe geöffnet sagt Felleis. Ob das Lokal dauerhaft zu bleibt, stehe derzeit nicht fest, betont er. Zuletzt hatten die Unternehmer Hilfskräfte aus Spanien angeworben.