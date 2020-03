Salzburger Studentenwerk: 60 Jahre und kein bisschen leise

Das Salzburger Studentenwerk hat am Dienstag einen Grund, um zu feiern: Es wurde vor 60 Jahren aus der Taufe gehoben. Heute führt der größte Studentenheimbetreiber Salzburgs zehn Wohnheime in Salzburg sowie ein Haus in Klagenfurt mit insgesamt 1700 Betten.

Das neueste Bauvorhaben ist ein Wohnheim in Schwarzach. Neben dem Krankenhaus entsteht ein Gebäudekomplex mit 121 Betten. Das Studentenheim soll insbesondere den angehenden Pflegekräften eine günstige Wohnmöglichkeit bieten, die am Studiengang für Gesundheits- und Krankenpflege an der Fachhochschule Salzburg ihre Ausbildung absolvieren. Die Fertigstellung ist für Herbst geplant.

Das nächste - und vorerst letzte - Projekt in der Stadt Salzburg umfasst die Sanierung des Gebäudekomplexes an der Billrothstraße 11 in Salzburg-Herrnau. Dort befindet sich bis dato das Forschungszentrum Biowissenschaften und Gesundheit, das abgesiedelt werden soll. Anstelle des Universitätsinstituts sollen 112 Zimmer zur Wohnversorgung von Studenten entstehen. Geplanter Baustart ist 2021.

Hansjörg Brunner, Vorstand des Studentenwerks: "Wir bieten Studentenwohnungen, die allen digitalen Erfordernissen gerecht werden." Geschäftsführer Georg Leitinger: "In allen unseren Häusern gibt es eigene Apartments mit vielen Extras wie WLAN in jedem Raum und Lounges sowie großzügigen Außenanlagen und Probenräumen - beispielsweise für Studierende des Mozarteums. Wir bieten ein Rundumkonzept. Wenn der Internetzugang einmal für fünf Minuten ausfällt, kommt sofort ein Techniker und löst das Problem."

