Salzburger Tech-Unternehmen kooperiert mit den Emiraten

Thomas Weiß hat sich mit seinem Unternehmen Authentic Vision dem Kampf gegen Produktpiraterie verschrieben. Er hat ein Hologrammsiegel entwickelt, das Produkte fälschungssicher macht - und hat täglich mit Nachahmungen und Schmuggelwaren zu tun. Als im Jänner das E-Mail eines Scheichs aus Dubai in seinem Postfach landete, zweifelte er erst einmal an der Echtheit. "Das klang wie eines der vielen Spam-E-Mails vom Onkel aus Südafrika, der einen Lotteriegewinn überweisen will", erinnert sich Weiß. Nachdem aber klar war, dass das Anliegen echt ...