Salzburger Thermen drehen nicht am Temperaturregler

Eine Leistungsreduktion sei den Kundinnen und Kunden nicht zumutbar, sagt der Vorsitzende der Arge Salzburger Thermen. Im Paracelsus-Bad in der Stadt Salzburg sieht man das anders.

Zu einer ungewöhnlichen Maßnahme griff die Führung der Alpentherme in Bad Hofgastein. Per Presseaussendung wurde bekräftigt, dass es weiterhin die gewohnten Wasser- und Raumtemperaturen gebe und auch die Saunakabinen in normalem Umfang in Betrieb seien. Hintergrund sind zahlreiche Anrufe von verunsicherten Gästen. Es handle sich dabei um Einheimische, vor allem aber um Winterurlauber, die einen Aufenthalt im Gasteiner Tal ins Auge fassten, sagt Marketing-Mitarbeiterin Kerstin Schnitzhofer.

In der Alpentherme müsse nicht gezittert werden, sagt Geschäftsführer Klaus Lemmerer: "Wir ...