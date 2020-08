Salzburger Tourismus-Hochsaison im Zeichen von Corona

Der Salzburger Arbeitsmarkt hat sich im Juli etwas erholt - vor allem durch die sinkende Arbeitslosigkeit im Tourismus. Trotz Hochsaison liegen die Arbeitslosenzahlen aber mehr als sechzig Prozent höher als vor einem Jahr. Das AMS setzt auf die Kurzarbeit sowie auf den "Neustartbonus".

Per 31. Juli waren im Bundesland Salzburg 16.203 Personen beim Arbeitsmarktservice (AMS) als arbeitssuchend gemeldet. Im Vorjahresvergleich bedeutet das ein Plus von 61,8 Prozent oder 6189 Personen. Im bundesweiten Schnitt hat die Arbeitslosigkeit um 41,3 Prozent zugelegt. Noch höher als in Salzburg war der Zuwachs lediglich in Tirol mit einem Plus von 85 Prozent.

Mit einer Arbeitslosenquote von 5,8 Prozent knapp hinter Tirol

Zur Zahl der Arbeitslosen in Salzburg kommen noch 1706 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an AMS-Ausbildungsmaßnahmen. Damit sind in Salzburg 17.909 Arbeitskräfte ohne Beschäftigung. Das ist ein Zuwachs von 50,8 Prozent. Zum Vergleich: In Österreich lag die Zunahme bei 33 Prozent. Die Arbeitslosenquote liegt in Salzburg bei 5,8 Prozent. Das ist knapp nach Tirol (voraussichtlich 5,7 Prozent) und vor Oberösterreich (voraussichtlich 6,2 Prozent) bundesweit der zweitniedrigste Wert. Der Österreich-Schnitt liegt bei 9,2 Prozent.

Arbeitslosigkeit im Tourismus doppelt so hoch wie im Sommer 2019

Jacqueline Beyer, AMS-Landesgeschäftsführerin in Salzburg: "Im Juli befindet sich die Sommersaison im Tourismus auf dem Höhepunkt. Deshalb haben wir in Salzburg jetzt um 3700 Arbeitslose weniger als vor einem Monat - der Großteil davon aus dem Hotel- und Gastgewerbe. Aussagekräftiger ist aber der Vergleich mit dem Vorjahr und hier zeigt sich, dass die Arbeitslosigkeit im Tourismus mehr als doppelt so hoch wie im vergangenen Sommer ist."

Corona hat den Tourismus und den Handel am stärksten getroffen

Der Tourismus sei nach wie vor die von der Corona-Krise am meisten erschütterte Branche, erklärt die AMS-Chefin. Im Vorjahresvergleich sei die Arbeitslosigkeit um 1740 auf 3171 Personen gestiegen. Die nach dem Tourismus absolut höchste Zahl an zusätzlichen Arbeitslosen entfällt auf den Handel (plus 1078 Arbeitslose) sowie auf die sonstigen wirtschaftlichen Dienstleistungen (plus 1002 Arbeitslose). Zur letztgenannten Sparte zählen vor allem die Arbeitskräfteüberlassung (plus 426 Personen) und die Gebäudebetreuung (plus 361 Personen). Vergleichsweise am geringsten ist die Arbeitslosigkeit im Gesundheits- und Sozialwesen gestiegen - um 201 Personen.

Zunahme der Arbeitslosigkeit trifft die Jugend am stärksten

Bei jungen Arbeitskräften bis einschließlich 24 Jahre haben die Arbeitslosenzahlen mit einem Plus von 79 Prozent überproportional zugenommen, während der Zuwachs bei Älteren ab 50 Jahre mit plus 39,9 Prozent deutlich unter dem Schnitt der Gesamtarbeitslosigkeit liegt.

Der "Neustartbonus" in Salzburg besonders gut angenommen

"Leider nimmt nun auch die Langzeitarbeitslosigkeit von mehr als einem Jahr wieder stärker zu, die wir in den vergangenen beiden Jahren bereits gut unter Kontrolle hatten", sagt Jacqueline Beyer. Derzeit beträgt der Zuwachs 22,5 Prozent auf 1379 Betroffene. Dieser Wert liege aber unter dem bundesweiten Zuwachs von plus 31,4 Prozent. "Entscheidend wird in den nächsten Monaten die Unterstützung bei der Wiedereingliederung in den Arbeitsmarkt sein. Die Kombilohnbeihilfe ,Neustartbonus' hat bereits 322 Personen die Möglichkeit gegeben, ein Dienstverhältnis trotz Teilzeitentlohnung zu beginnen und dabei den Verdienstausfall zu kompensieren. Bisher wurde dieses Instrument bundesweit in mehr als 1100 Fällen gewährt. Durch die intensive Beratung konnten wir gewährleisten, dass bisher mehr als jede vierte Beihilfe aus dieser Förderung Salzburger Arbeitskräften zu Gute kommt."

Für die Kurzarbeit wurden bisher 327,9 Mill. Euro ausbezahlt

Die Covid-19-Kurzarbeit sichert derzeit 24.226 Beschäftigten in Salzburg den Arbeitsplatz. Dafür wurden bisher 327,9 Millionen Euro ausbezahlt. "Aber die Krise wird im Herbst den Druck auf Unternehmen und Beschäftigte wieder steigen lassen. Deshalb begrüßen wir die Einigung auf das neue Kurzarbeitsmodell."



Frauenarbeitslosigkeit steigt derzeit etwas schwächer

"Die Tourismus-Hochsaison äußert sich auch in einem gegenüber den Männern schwächeren Anstieg der Frauenarbeitslosigkeit. Denn die Beschäftigung im Hotel- und Gastgewerbe ist von Frauen dominiert." So ist bei Frauen die Arbeitslosigkeit um 59,6 Prozent bzw. 2896 auf 7752 Personen gestiegen, bei Männern um 63,8 Prozent bzw. 3293 auf 8451 Personen.

847 offene Lehrstellen und 485 Lehrstellensuchende

Auf dem Lehrstellenmarkt hat sich der in der Corona-Krise deutliche Rückgang von offenen Lehrstellen eingebremst. Der Rückgang ist aber mit minus 3,6 Prozent noch immer nicht ganz zum Erliegen gekommen. Der Zuwachs von Lehrstellensuchenden ist mit plus 2,8 Prozent nur mehr gering ausgefallen. Derzeit stehen 847 sofort verfügbare offene Lehrstellen 485 Lehrstellensuchenden gegenüber.

Zuwachs im Pongau und im Pinzgau ist besonders groß

Auch die Bezirksstatistik ist saisonal geprägt. Die Tourismushochburgen Pongau (plus 82,9 Prozent) und Pinzgau (78,8 Prozent) liegen beim Zuwachs der Arbeitslosenzahlen voran. Es folgt die Stadt Salzburg (65,1 Prozent), der Flachgau (47,6 Prozent) und der Tennengau (46,2 Prozent). Am geringsten ist die Arbeitslosigkeit im Lungau (plus 32,8 Prozent) gestiegen.

Quelle: SN