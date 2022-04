Salzburger Touristiker fordern von Politik Vorbereitung auf den nächsten Winter

Die Pandemie sei noch nicht vorbei, mahnt das Netzwerk Winter. Die abgelaufene Wintersaison begann sehr schlecht und endete sehr gut. Unter dem Strich bleibt ein deutliches Gästeminus.

Im Hotel Pitter von Georg Imlauer in Salzburg zog das Netzwerk Winter am Dienstag Bilanz über den dritten Corona-Winter und gab einen Ausblick auf den nächsten. Das Netzwerk Winter ist eine branchenübergreifende Interessengemeinschaft zur Förderung des Wintersports und des Tourismus in Salzburg.

Touristiker wünschen sich "Planbarkeit"

Der Sprecher der Salzburger Seilbahner Erich Egger sagte, trotz der momentan guten Situation sei die Pandemie noch nicht vorbei. Man müsse mit wieder steigenden Zahlen im Herbst rechnen. "Wir erwarten ...