Salzburger Traditionshaus für Mode sperrt zu

Elf Jahre nach der Übernahme von Gollhofer Moden in Salzburg zieht Christoph Wimmer einen Schlussstrich - schweren Herzens. Als Grund nennt der Unternehmer den Umbau des Hauses, der drei Jahre dauern soll.

Leicht habe er sich die Entscheidung nicht gemacht, sagt Christoph Wimmer. Der 54-jährige Unternehmer und Schneidermeister aus Schleedorf hat vor elf Jahren das Modehaus Gollhofer an der Ecke der Paris-Lodron-Straße in der Stadt Salzburg übernommen und führt es mit vier Mitarbeitern. Mit Gollhofer Moden schließt ein Salzburger Traditionshaus. Erstmals urkundlich erwähnt wurde der Betrieb 1791 - damals noch als Kürschnerei.

"Die Lage ist 1a - und das bleibt sie auch weiterhin"

"Die Lage ist 1a, und das bleibt sie auch weiterhin." Dennoch: Wimmer sperrt sein Geschäft Ende Oktober zu. Warum? Er sei keiner, der halbherzig bei der Sache sei. Nicht bei seiner Mode - diese komme nicht aus dem fernen Osten, sondern zum überwiegenden Teil aus Österreich, Deutschland und anderen europäischen Ländern - und auch nicht bei der Führung seines Geschäfts. Es war die bevorstehende dreijährige Umbauphase des Hauses, die beim Unternehmer die Alarmglocken schrillen hat lassen.

Eine Baustelle ließ im Vorjahr den Umsatz merklich einbrechen

Erst im Vorjahr hat Christoph Wimmer erlebt, was es heißt, eine Baustelle neben dem Geschäft zu haben. "Das hat uns so richtig wachgerüttelt", sagt seine Frau Hildegard Wimmer. Mehrere Monate wurde der Busterminal in unmittelbarer Nachbarschaft umgebaut. "In dieser Zeit ist unser Umsatz um 30 bis 40 Prozent eingebrochen", erklärt Christoph Wimmer. Das könne man eine Zeit lang aushalten, aber nicht über mehrere Jahre.

"Es wird laut und staubig. Und drei Jahre sind eine lange Zeit"

Seit einem halben Jahr weiß der Unternehmer vom Ausmaß des Umbaus. "Das Haus wird eingerüstet, in den oberen Stockwerken sollen neue Wohnungen entstehen. Es wird laut, staubig und drei Jahre sind eine sehr lange Zeit." Seine Frau und er hätten schlaflose Nächte verbracht, das Für und Wider abgewogen. Der Entschluss, das Geschäft zuzusperren, sei letztlich eine Vernunftentscheidung gewesen. Lieber setze er einen sauberen Schlussstrich, bei dem Kunden, Lieferanten und Mitarbeiter schadlos ausstiegen, als dass er zuwarte und in eine unsichere Zukunft steuere.

Die ständige Diskussion um das Verkehrschaos schreckt Kunden ab

Neben dem Umbau gibt es noch weitere Punkte, die zur Entscheidung beigetragen haben: Die ständige Diskussion um das enorme Verkehrsaufkommen trage dazu bei, dass immer weniger Einheimische aus dem Umland zum Einkaufen in die Stadt fahren würden. "Sie haben schon fast ein schlechtes Gewissen, wenn sie auch Teil der Verkehrslawine sind." Und: Mit der Umstellung auf das Slot-System bei Touristenbussen hätten die Besucher kaum noch Zeit zum Geschäfteschauen und Einkaufen.

"Vielleicht orientiere ich mich neu und mache etwas ganz anderes"

Wie es für ihn beruflich weitergeht, weiß Wimmer noch nicht. "Vielleicht orientiere ich mich neu und mache etwas ganz anderes - aber damit beschäftige ich mich, wenn ich hier abgeschlossen habe."