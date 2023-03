Salzburger Trafikanten tagten: E-Zigaretten und Nikotinbeutel im Fokus

Die Branche befindet sich im Wandel. Die Trafikanten bekräftigten in St. Johann ihre Forderung, E-Zigaretten, Nikotinbeutel (Pouches) und Tabakerhitzer ins Tabakmonopol aufzunehmen.

Rund 60 der 140 Tabaktrafikantinnen und -trafikanten im Bundesland versammelten sich am Samstag im Kongresshaus in St. Johann zur Fachgruppentagung. Die Zahl der Fachgeschäfte im Bundesland sei konstant, sagt Gremialobmann Hannes Auer. Trotz des sinkenden Tabakkonsums blickt die Branche zuversichtlich in die Zukunft. In Österreich beträgt die Raucherquote 20 Prozent. Ziel der EU ist es, diese Quote bis 2040 von EU-weit 25 Prozent auf 5 Prozent zu senken.

Zentrales Thema waren bei der Tagung die neuen nikotinhaltigen Tabakersatzprodukte, ...