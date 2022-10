Salzburger Treibstoff- und Heizölhändler eröffnet erste Tankstelle in Kärnten

Die Firma Leikermoser wagt den Sprung nach Kärnten. Am Montag wird die Tankstelle in Seeboden eröffnet - die Nummer 38 der Gruppe. Beim Projekt ist auch Christian Leeb, ehemals Geschäftsführer der SalzburgMilch, an Bord.

Die Firma Leikermoser mit rund 200 Beschäftigten baut ihr Tankstellennetz weiter aus. Inzwischen ist die Gruppe in Salzburg, Tirol und Vorarlberg sowie in Oberösterreich tätig. Jetzt kommt auch Kärnten dazu. Am Montag, 24. Oktober, soll die neue BP-Tankstelle in Seeboden ihre Pforten öffnen - die Nummer 38 des Unternehmens.

Leikermoser hat im Vorjahr drei BP-Tankstellen gekauft

Im Vorjahr hat die Leikermoser Energiehandel GmbH mit Sitz in Wals-Siezenheim drei BP-Tankstellen gekauft - in Going und Söll (Tirol) ...