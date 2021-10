Salzburger Unternehmen für Klimaschutz ausgezeichnet

Der Umweltpreis Energy Globe wird weltweit vergeben. Die besten Projekte aus Salzburg wurden jetzt von LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne) ausgezeichnet.

Die Käserei Woerle in Henndorf unterstützt ihre Milchbauern mit 50 Euro pro Tonne eingespartem CO2. Die Landwirte suchen selbst Maßnahmen aus, beispielsweise energieeffiziente Melk- und Milchkühlanlagen oder Wärmerückgewinnung aus der Milch. Das Projekt "CO2-Konto" startete Mitte Jänner 2021, bisher wurden bereits mehr als 100 Projekte eingereicht und zum Teil umgesetzt. Als Gesamtsieger in Salzburg tritt Woerle beim Bundeswettbewerb an.

Einer der Preisträger ist der ÖAMTC mit seinem neuen Stützpunkt in Saalfelden, dem ersten energieautarken und blackoutsicheren Stützpunkt Österreichs. Für Energiegewinnung und -speicherung setzt der ÖAMTC auf eine Photovoltaikanlage am Dach, eine Sole-Wärmepumpe und einen Blei-Carbon-Batteriespeicher. Das autarke System erzeugte von April bis September 24.603 kWh Strom. Der Verbrauch lag bei 24.145 kWh.

Die Piesendorfer Senoplast Klepsch GmbH verwendet für Kunststofffolien und -platten wiederverwertetes, aufbereitetes Material. Dadurch wurden 2020 18.000 Tonnen CO 2 eingespart.

Einen weiteren Preis erhielten Maria und Matthäus Wimmer, der Obmann der Wassergenossenschaft Schleedorf, für die Erfindung der Hydrantenplombe aquasafe. Diese verhindert Wasserverluste im öffentlichen Netz, wenn Hydranten unsachgemäß geschlossen werden. Die Wassergenossenschaft Schleedorf hat bei 16 Hydranten rund 20 Millionen Liter Trinkwasser pro Jahr eingespart. Insgesamt sind mittlerweile 2000 Hydranten mit der Plombe ausgestattet. Gesamtersparnis: 2,3 Milliarden Litern.