Salzburger Unternehmer glaubt fest an die Energiewende

Ein neues Gesetz ermöglicht Energiegemeinschaften. Ein Prinzip, das Unternehmer Franz Schweighofer seit Jahrzehnten propagiert. Er will den Oberpinzgau zur Modellregion machen.

Franz Schweighofer ist ein Pionier in Sachen erneuerbare Energie. Und er ist Optimist. Die Energiewende sei möglich, sagt er im Brustton der Überzeugung. "Wenn wir wollen, sogar innerhalb weniger Jahre."

Schweighofer arbeitet mit seinem in der Stadt Salzburg ansässigen Unternehmen NET seit über drei Jahrzehnten an Energielösungen, die ohne "alten" Strom auskommen. Autarke, also selbstversorgende Systeme, das sei von Anfang an sein Lieblingsthema gewesen. Tüftler Schweighofer hat viele kleine und größere Energiekreisläufe entworfen, umgesetzt habe er mehr im ...