Die Eventbranche fürchtet um ihre Existenz. Am Sonntag machte sie österreichweit mit einer spektakulären Aktion auf sich aufmerksam. In Salzburg ging die Aktion in der Altstadt über die Bühne.

SN/Andreas Kolarik Bernhard Geib, Beda Percht und Frank Lischka machen in Salzburg auf die prekäre Situation ihrer Branche aufmerksam.