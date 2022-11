Salzburger Waldbauern fürchten, dass Holz zum Heizen fehlt

Landwirte warnen davor, heimische Wälder ungenutzt zu lassen. Das wäre gerade jetzt in der Energiekrise kontraproduktiv.

Hoch über dem Salzburger Becken, in fast 1000 Metern Seehöhe, ernten Arbeitskräfte des Salzburger Waldverbands im Auftrag des Grundeigentümers, des Stifts Nonnberg, Fichten und Buchen für die Faser- und Holzindustrie. Außerdem werden gerade Hackschnitzel, in diesem Fall für das Biomasseheizwerk in Hof, erzeugt.

Einer der Waldhelfer des Verbands ist Hermann Weiß, selbst Bergbauer in Ebenau. "Ich habe schon vor 50 Jahren in den Ferien in der Waldarbeit mit der Jungwuchspflege meine ersten Schillinge verdient", erzählt er. Unter Forstwirten ...